Irán dio el golpe y sueña con los octavos de final

Irán dio una de las grandes sorpresas del viernes al derrotar a Gales por 2-0 y quedó en una posición expectante de cara a la última fecha de la primera fase.

El equipo del portugués Carlos Queiroz mereció ampliamente la victoria, pero no pudo romper el cerrojó galés hasta el octavo minuto de adición del segundo tiempo. “Es un gran día para nosotros, hemos vuelto y no tengo palabras para dar las gracias a mis jugadores, han sido brillantes y merecen todo el respeto posible”, dijo el entrenador del equipo que rápidamente dejó atrás la goleada recibida ante Inglaterra.

Gales había empatado en el debut casi sin merecerlo, el lunes Estados Unidos hizo casi todo para quedarse con los tres puntos, pero falló mucho en la definición y lo terminó pagando caro. Ayer parecía que la historia se repetiría, porque Irán llegó hasta los 98 minutos del partido 0-0.

Entre el palo y Wayne Hennessey se encargaron de mantener el partido empatado y a los 85 hubo un primer quiebre en el juego. Hennessey salió lejos del área y derribó a Mehdi Taremi con un rodillazo muy peligroso, VAR mediante, el guatemalteco Mario Escobar le mostró la roja y Gales quedó con 10 jugadores.

El asedio iraní fue tan intenso que terminó vulnerando la resistencia de los galeses. Recién en el octavo minuto de adición Rouzbeh Cheshmi rompió el cero con un remate de larga distancia y desató la locura dentro y fuera del campo de juego. Tarde, pero seguro. Los goles llegaron uno tras otro, puesto que Ramin Rezaeian puso cifras definitivas dos minutos después. Resultado que le dio coherencia, según el desarrollo del partido.

Esta derrota dejó a Gales casi al borde de la eliminación, si bien llegará con chances matemáticas de clasificación a la última jornada, en el cierre del grupo enfrentará a Inglaterra, uno de los candidatos a quedarse con el título, por eso no sorprendieron las declaraciones de Rob Page que afirmó que desea terminar el torneo de la mejor manera y trajo un tema que según él, no se debe pasar por alto: la falta de minutos del plantel en la previa: “El problema es que le estás pidiendo a jugadores que no juegan en sus clubes que den rendimientos altos constantemente, vamos a considerar eso”, dijo el entrenador.

Gareth Bale y Aaron Ramsey son las dos figuras destacadas de los galeses, pero ninguno llegó con gran nivel individual a la cita de Qatar. Bale, juega en la MLS, lejos de sus años dorados en el Real Madrid y Ramsey hace algunas temporadas recaló en el Niza de Francia, donde suele alternar entre titular y suplente.

Irán, por su parte, se jugará la clasificación a octavos de final en la tercera fecha, será un mano a mano imperdible ante Estados Unidos, en un partido que traerá el morbo por el contexto político e histórico que unen a ambas naciones.