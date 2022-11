Gran Hermano: la tremenda confesión de la madre de Julieta Poggio sobre la relación de Marcos con su hija

"Espero y deseo que no pase nada. Me parece que ella va a ser fiel a su palabra. Yo no creo que a ningún novio le gustaría que su novia entre a la casa de Gran Hermano y tenga la exposición que tiene. Aparte, es una bomba Julieta. Si estaba soltera... podría pasar cualquier cosa dentro de la casa, pero está de novia”, aclaró.