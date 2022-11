Ataques cerca de un reactor ucraniano ocasionaron daños

Quienquiera que haya disparado contra la central ha corrido “enormes riesgos y ha jugado la vida de muchas personas”, dijo Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). “Estamos hablando de metros, no de kilómetros. Tuvimos la suerte de que no se produjera un incidente nuclear potencialmente grave. La próxima vez, puede que no tengamos tanta suerte”, dijo Grossi en un comunicado, en el que describió la situación como un “aviso cercano”.