Florencia Canale: “Manuela Sáenz sentía que debía demostrar que era más que una bastarda”

-Es una novela que uno la ve, es gorda y dice “Uy, Dios mío”; pero hay cierto frenesí que uno no puede abandonar. Uno cabalga al calor de los hechos, de lo escrito, de la narración. Va al galope. Para mí eso es una necesidad, que por más que haya obstáculos la lectura sea algo liso de leer, que uno no entre en confusiones ni en locuras. “Uy, tengo que volver hacia atrás porque ya no sé de quiénes estamos hablando”. Tratar de quitar la maleza y avanzar, porque es un proceso complejo donde entra a tallar no solo el territorio -donde las fronteras van cambiando- sino que entra Europa, no solo España sino también otros países europeos.