“Propio de un loquero”: Macri contra Cristina

En declaraciones formuladas a Radio Mitre, Mauricio Macri afirmó que los conceptos de Cristina Fernández de Kirchner sobre las condiciones de vida en los tres mandatos del kirchnerismo en el acto por el Día de la Militancia que encabezó el jueves en La Plata eran propios de un “un loquero”. “Que ella (por la vicepresidenta) diga que ‘cuando estábamos gobernando nosotros estábamos mejor’ es un loquero, me duele la cabeza. Hay que hacer un esfuerzo para no enloquecer”, sostuvo Macri a modo de respuesta y consideró que los dichos de la ex mandataria son “otro capítulo de la Argentina de la insensatez”. “El populismo está a las puertas del colapso”, apuntó.