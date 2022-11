AFIP eleva a U$S 3.000 el monto para compras en el exterior de las pymes

El Gobierno había modificado el límite en septiembre y estableció nuevos criterios regían para los envíos que ingresen a través de un servicio courier “destinados a personas humanas o jurídicas, conformados por hasta tres unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial, donde el peso total del envío sea de hasta cincuenta kilogramos (50 kg) y el valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no excedan los dólares estadounidenses (U$S 1.000) por vuelo”.