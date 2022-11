“Cristina y la historia”: presentan mañana el libro en la Unsta

La Fundación Federalismo y Libertad, con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann y de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, organizan la presentación en Tucumán del libro “Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado”, de la historiadora Camila Perochena, quien mantendrá un diálogo con el periodista Álvaro Aurane. El evento será mañana a las 19, en el Anfiteatro de la Unsta, 9 de Julio 165. “A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”. “Yo sé que al presidente Barack Obama no le gusta mucho la historia o le parece que no es importante. A mí me ayuda a comprender lo que pasa, lo que pasó, por qué pasó, y fundamentalmente a prevenir lo que puede llegar a pasar”. Entre estas dos frases de Cristina Fernández de Kirchner se encuentra cifrada una manera particular de entender y de utilizar la historia. Explorando puntillosamente discursos y acciones de la ex presidenta con la caja de herramientas de su disciplina, Camila Perochena expone en este libro iluminador el modo en que la historia ocupó para CFK un lugar político central: fue la dirigente que-al menos desde el siglo XX hizo el uso más intensivo del pasado durante su gestión. La reescritura de la historia le permitió crear un panteón en el que inscribir a su movimiento, así como también colocar a sus adversarios políticos en los períodos históricos que deseaba combatir. La historia, nos dice la autora, sin dudas ayudó a CFK a gobernar.