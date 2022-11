Gran Hermano: el fuerte insulto de La Tora a Alfa tras la eliminación de Juan

"Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí", se defendió Alfa pero ella estalló en gritos: "¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pija no es una broma!", le retrucó la participante, que a la vez le gritó "hijo de put..." y "forro" mientras se dirigió al confesionario tal vez para hacerle la espontánea a Alfa. "Yo no me puse un desodorante", insistió él. Pero la producción no accedió a su llamado sino hasta una hora después.