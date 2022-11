La filosofía de Lucía Piossek

El cuerpo y el lugar de la mujer

Lucía Piossek llegó a la pregunta por la maternidad y el lugar del cuerpo: “¿cómo puede instalarse en el mundo un cuerpo enajenado, puesto al servicio de “otro” que lleva incorporado en sus entrañas?” Piossek sostiene que el cuerpo gestante es mi cuerpo pero no mío. El cuerpo de la mujer gestante es cuerpo de la mujer pero no es sólo de ella. “Es un cuerpo que impide olvidar la sujeción a un orden y a un ritmo compartidos con otras regiones de la vida vegetal y sobre todo animal. La orgullosa afirmación de la persona como autodeterminación y poder sobre la naturaleza se hace difícil para un ser humano que nota que sus mejores fuerzas y reservas vitales se desplazan hacia los intereses de la especie; para un ser humano que deja literalmente de ser individuo, y que de modo natural, y no por decadencia vital, no es totalmente libre en la utilización de sus fuerzas”. Así, el cuerpo gestante es un receptáculo de un “otro”, y ese otro se sirve de mí (dice Lucía) como medio a través del cual ingresar al mundo.