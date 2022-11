Se derrumbaron las hectáreas sembradas con soja y con maíz

En los lugares más castigados por la falta de agua, debido a la gran preocupación que hay se está replanteando la estrategia productiva; o sea, el nivel tecnológico que se aplicará este año en la oleaginosa. “Necesitamos más de 100 mm para que las siembras sean normales y recuperemos la tranquilidad. Aún no se ha podido sembrar ni una hectárea con soja”, explicaron técnicos de Bigand. Y agregaron: “más de la mitad de los productores van a reducir las dosis de fertilizantes y algunos no van a fertilizar. Otros no colocarían inoculantes. Muchos productores optarán por una estricta ‘economía de guerra’. Pero desde el punto de vista técnico no acordamos. Bajo estas circunstancias debemos ser muy eficientes y defender al máximo el potencial”.