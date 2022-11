Mundial de Qatar 2022: cómo es el videoclip en el que Uruguay se burla de Messi, Maradona y los porteños

“No soy porteño porque yo no lo me la creo”, arranca la canción viralizada en un video TikTok, cuya letra es atribuida al cantante Marcos Arocena y celebrada entre los hinchas uruguayos. La canción tiene la melodía y el ritmo de “La parte de adelante”, conocida canción del cantautor argentino Andrés Calamaro, según explica el diario La Nación. Pero las críticas no solo llegan a este lado del Río de La Plata: habla de “países agrandados” y en esa bolsa también caben Brasil y Chile.