La Selección, rumbo a Qatar 2022: a prender velas

Manchester City sí podrá contar con Julián Álvarez para enfrentar mañana a Brentford, por lo que el ex River llegaría el domingo a Doha. También lo haría el tucumano Exequiel Palacios en Bayer Leverkusen, frente a Stuttgart. Nicolás Tagliafico (Lyon) quedará liberado a partir de hoy después del partido contra Niza, mientras que Nicolás Otamendi y Enzo Fernández recién podrán viajar el lunes, luego de jugar el domingo con Benfica. En cuanto a Paulo Dybala, el DT de Roma José Mourinho dijo no estar seguro de que pueda jugar el domingo contra Torino. “Una cosa es obvia. Los jugadores que irán al Mundial van a tener la cabeza más del otro lado que de este lado en este último partido. Por supuesto, si pudiera elegir, me gustaría tenerlo”, razonó el portugués.