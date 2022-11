Gran Hermano: otra pareja tuvo sexo y lo contaron de la manera más tierna

Lo cierto es que, luego del encuentro, "Coti" no pudo evitar contárselo a Julieta, una de sus confidentes en el juego. “Conocía todo. Fue mucho. Yo dije ¿qué? Sin hacer ruido, en una posición que no me suele gustar, muy quietitos, con la cámara y todo, igual lo logramos. Solo cucharita”, confesó la joven, casi en un susurro. A lo que su compañera le respondió emocionada: “¡Qué lindo, te felicito!”.

A "Coti" y el "Conejo" no los une solo una relación sentimental, sino que también se convirtieron en compañeros de estrategias. En las últimas horas tuvieron varias charlas sobre cómo seguir adelante con sus alianzas dentro del reality y cuáles serán sus pasos a seguir.