Lo Celso se pierde el Mundial por su lesión y Scaloni define al reemplazante

El mediocampista era una de las piezas titulares y claves del elenco nacional, y su baja representará una sensible baja para el equipo de Scaloni, ya que no cuenta con un jugador de sus características. El propio DT dijo que "futbolísticamente es insustituible". Sin embargo, el cuerpo técnico no tuvo opción y comunicó oficialmente que Lo Celso será dado de baja de la lista de convocados.