Una predicción sobre el futuro del país dejó sin palabras a Mirtha Legrand: “Ya llega”

“Yo creo que el cambio real y verdadero del país va a venir por fenómenos externos”, señaló Squirru cuando Mirtha Legrand le preguntó sobre el país. “Porque nuestro ADN no es un buen cóctel desde que somos un país. Es como haber mezclado tequila con mate, no dio buen coctel. Hay tantas culturas que no nos logramos ensamblar realmente en un proyecto de país, culturalmente, socialmente”, agregó la astróloga y escritora.