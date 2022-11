Cisneros se opone a la eliminación de las PASO: "no hay que cambiar las reglas de juego"

“No se pueden cambiar así las reglas del juego y no me gusta que me lleven a los empujones. Además de que las PASO no es un tema que esté en la agenda de la gente, que está angustiada por la inflación y porque la plata no alcanza para llegar a fin de mes. Insisto, la democracia y los procesos electorales necesitan de reglas claras”, expresó el secretario de Administración Nacional de la Asociación Bancaria.