Dieron marcha atrás con el proyecto de rebautizar a una calle con el nombre de "Messi"

En una entrevista radial, el exconcejal Javier Velázquez lamentó que las autoridades locales se opongan a este proyecto de cambiar el nombre de la calle por el del astro del fútbol. Sin embargo, los ediles no le dieron pulgar arriba a la propuesta y la enviaron a comisión. No obstante, el autor de la idea no descartó la posibilidad que la iniciativa se concrete antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, pero reconoció que "la incertidumbre es total".