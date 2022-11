Ecología: ¿ciencia ambiental o militancia política?

El especialista señaló, además, que como toda ciencia tiene su lugar de encuentro con la política y porque no con la militancia social y ambiental, pero ahí entramos en otra dimensión metodológica. “Hace unos años atrás, no muchos por cierto, un Ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, manifestaba que la distancia entre la ecología como ciencia y el ecologismo (la militancia ambiental), era similar a la distancia entre la enología y un borracho. Comparación que generó la ira de los ambientalistas, pero la comparación risueña y ocurrente se acerca no obstante bastante a la realidad”, recordó.