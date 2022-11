Duatlón: ejemplo de superación

“Empecé por la motivación de mi amigo Fernando Villalba y el profesor Miguel Rodríguez, quién es mi profesor que me insistió para que me sume a las competencias del duatlón argentino de Santiago del Estero. Ahí logré ser campeón en mi categoría y conseguí la clasificación para la Copa Argentina”, dijo Romano, que contó cómo fue el accidente donde perdió el brazo. “Estaba subiendo una chapa al cuarto piso de un edificio y el gancho tocó el cable de alto voltaje. Me salvé porque el transformador de la esquina explotó y ahí me ‘soltó’ la corriente. Estuve ocho meses en terapia intensiva y luego un mes en una sala. Por suerte hoy puedo contar la historia”, indicó.