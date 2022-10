¿Qué opinan ex convencionales constituyentes sobre el amparo que presentó Manzur?

Alejandro Martínez, ex intendente de Tafí Viejo, también habló de una omisión en la Constitución. “Creo que hay un bache, que realmente necesita la precisión de la Corte, que es lo que está buscando Manzur, para que el justicialismo no se equivoque. Me parece correcto lo que está haciendo. Yo, de forma particular, interpreto que sí puede ser candidato”, afirmó.