La creación del Parque Provincial El Cadillal

No será entonces un parque temático, sino natural que tendrá además guardaparques. El funcionario señaló que se demarca el área de reserva natural, con restricción absoluta, destinada a la conservación estricta de la biodiversidad, actividades científicas y educativas, donde no se admitirán actividades productivas, urbanizaciones, ni emprendimientos turísticos, salvo el establecimiento de senderos para actividades de interpretación y educación ambiental, y por lo tanto son áreas no enajenables.