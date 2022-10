Donda defendió su manual para periodistas

La titular de Inadi sostuvo: “Entiendo que es uno de los primeros problemas, ahora es cierto también que dentro del Gobierno hay distintas áreas que se encargan de cosas diferentes. Quienes dicen que encargarse de esto no está bien, o que no es el momento, son los que tienen el privilegio de no sufrir este tipo de violencias, porque muchas veces están en lugares de exposición. Pero en definitiva después nos llega a todos”.