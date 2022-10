Aguilares: Jaldo inauguró obras financiadas por el BID

"Es muy reconfortante verle la cara de alegría a los vecinos. Y cómo no iban a estarlo con todas estas obras que se están sumando: pavimento, iluminación, equipamiento viales. Esto no solo ayuda a Aguilares sino que también ayuda a comunas vecinas. Aquí no había pavimento, no había cloacas, no había gas natural y fíjense lo que es hoy este barrio. En siete años la intendenta ha transformado Aguilares", afirmó Jaldo.