"En el caso de Noelia Sosa creemos que hubo un mal accionar policial"

"¿Usted es consciente de que el comercio de la droga ha remplazado al poder político? En campaña hay políticos que le piden permiso al que vende drogas para entrar al barrio. ¿Sabe eso? ¿Lo sorprende?", le preguntó Federico van Mameren. "No, no lo sabía", respondió el ministro. Y más adelante agregó: "yo no conozco barrios que estén cerrados por la droga".