El editorial de Van Mameren: "¿Por qué Manzur fue a la Corte Suprema de Justicia?"

"Lo que indica la costumbre, lo que se siempre se hizo en el Poder Judicial de Tucumán es que cuando se presenta una acción de amparo se vaya a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde se resuelven estas cosas. Pero en la Cámara en lo Contencioso Administrativo no siempre le fue bien a Manzur. Y no solamente eso, le ha tocado a una de las magistradas sufrir graves consecuencias y graves difamaciones en las calles por haber resuelto lo que resolvió. Como si la independencia jurídica no fuera una virtud o un valor que tenemos los tucumanos", profundizó el periodista en una parte de su editorial.