Habilitar la candidatura de Manzur resultaría inconstitucional, según Berarducci

“Acudir a la Corte Suprema de Justicia para forzar una interpretación legal de la Constitución que no existe, o intentar hacer decir a la misma algo que no expresa en beneficio de un interés personal, va en contra del estado de derecho ya que en caso de habilitar la candidatura al Dr. Manzur implicaría una modificación del texto y espíritu de la Carta Magna Provincial, inmiscuyéndose en el poder constituyente el cual pertenece al pueblo exclusiva y excluyentemente, y no a Manzur”, reflexionó Berarducci.