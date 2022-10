Leonardo Sbaraglia contó que bajó una app de citas y se la cerraron

La película habla todo el tiempo del miedo al fracaso y del temor, a la vez, a tener un éxito. Eso les pasa todo el tiempo a los actores. “Me cuesta medir el éxito y me cuesta medir el fracaso. No creo en las dos cosas total con el peso del significado de la palabra. Todo lo trato de vivir como en momentos de más felicidad, más positivos. Disfruté mucho de los fracasos. Todo me va llevando a otros caminos”, aseguró Peterson.