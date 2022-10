Wanda Nara y una polémica confesión: "Hoy siento que amo a Maxi López"

Durante un móvil de LAM le consultaron sobre su separación de Icardi y el Wandagate, el escándalo con "La China" Suárez. Fue entonces cuando la empresaria respondió que todavía siente amor por el deportista, así como por su anterior pareja, Maxi López. "Sí, lo amo. Pero también hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón, pero a veces las parejas terminan", declaró Wanda sobre Mauro. Y sumó que "amar a una persona significa no solo estar con esa persona, sino también no hacerle daño y no lastimarla".