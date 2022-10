¿Durmió con Wanda Nara? La foto que compartió L-Gante y despertó sospechas

Dos semanas atrás, la empresaria reconoció que la canción era el mejor regalo que le hicieron en el último tiempo y Mauro Icardi no lo soportó. “El tema de esta canción, que fue el mejor regalo que tuvo en el último tiempo, no es lo que reflejan nueve años de matrimonio y un estilo de vida. No estoy de acuerdo ni yo ni la gente que nos quiere. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca”, se le escuchó decir en un vivo de Instagram días atrás al futbolista.