¿Qué y cómo consumimos los argentinos?

El lunes empiezo la dieta. Tengo que comer sano. Trato de dejar de comprar carne de vaca porque está cara y tengo que sustituir por otra para hacer un poco de economía. El presupuesto no me da para comprar tantas verduras o frutas, menos los lácteos. Quién no ha expresado algunas de estas frases en su vida cotidiana. Pero, a la hora de los hechos, nueve de cada 10 argentinos no realiza dieta, ya sea porque no tiene conducta para hacerlo, porque su ritmo de trabajo no se lo permite o, sencillamente, no le da el presupuesto para adquirir productos que necesariamente constituyen alimentos sanos. Eso sí, la población es casi unánime al contestar que no puede dejar de consumir verduras, carnes ni lácteos. Y, por si esto fuera poco, el consumo de huevos es generalizado y un 84% de las personas no puede dejar de comer fideos y pastas. Esto surge de un sondeo nacional impulsado por la Fundación Colsecor que, entre otras conclusiones, arribó que el 61,3% de los consultados acuerda mucho o algo en que la carne es insustituible en su dieta y es mayor la proporción de varones suscribe esta afirmación que la de mujeres: 69,1% y 52,2% respectivamente.