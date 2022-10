Números de Oro: dos lectoras comparten el pozo de $ 900.000

“El viernes tenía turno, a las 11, para operarme de la vista en Concepción, así que le dejé dinero a mi esposo para que comprase LA GACETA. Después de la cirugía, uno de mis hijos me fue a buscar en auto y cuando volví recién controlé las grillas. El lunes tenía marcados seis números y me faltaba solo uno (el 55). Estaba bastante tranquila, quizás San Expedito me ayudó”, relata. “Supongo que al dinero lo usaré para hacer algunos arreglos en la casa y ayudar -si alcanza- a mi hijo mayor. Tengo otra hija en Buenos Aires y otro que vive en Bahía Blanca”. Cuenta que con su esposo siguen el entretenimiento desde hace muchísimos años, pero que la suerte, que le fue esquiva cuando era más joven, la está favoreciendo ahora, porque aparte de este importante premio, para el Día de la Madre sacó un regalito en un sorteo.