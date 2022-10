Messi se prepara para pasar a un rol de empresario

El tenista Roger Federer ha invertido cerca de U$S 49 millones en On Holding, firma suiza productora de zapatillas que planea recaudar U$S 622 millones con su salida en la bolsa neoyorquina, mientras que el siete veces campeón del mundo de la Formula 1 Lewis Hamilton se ha convertido en coproprietario del equipo Denver Broncos de la NFL, y ha financiado firmas de bebidas nutricionales y restaurantes vegetarianos.