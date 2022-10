El ex marido de Julieta Prandi negó las acusaciones de abuso sexual: "es un absurdo"

El jueves pasado, la conductora de Es por ahí (América) había utilizado unos minutos de su programa para hablar al respecto. "Me tomo esta licencia de aclarar algunas cosas y agradecer a la gente y a los periodistas y medios que se han acercado y difundido con verdad lo que tiene que ver con el avance de mi causa de la parte judicial, y algunas cosas que han trascendido que son del ámbito sumamente privado, lo cual creo que entenderán que no me voy a prestar en una entrevista o en un medio a hacer una especie de catarsis emocional. Para eso tengo un ámbito donde lo hago, y también a través de la Justicia, que es algo que vengo exigiendo hace mucho tiempo, desde que me fui de mi casa", comenzó expresando.