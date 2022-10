Marcelo Gallardo en mí, y en la voz de los otros

9 de diciembre de 2018: los veintiocho días anteriores habían sido como un limbo: estaba disperso, distraído, no podía pensar con claridad, me chocaba las paredes, como si la mente primero y el cuerpo después hubiesen perdido noción de sus límites y alcances. La tarde anterior a la final de nuestras vidas, una tormenta eléctrica nos había quemado el router de internet. Me pasé el entretiempo y buena parte de los primeros minutos del segundo tiempo luchando con una operadora de Telefónica para hacer la instalación a distancia. Miraba el partido en cuentagotas, iba y venía, mi hijo hacía zapping y ponía dibujitos animados porque no soportábamos los nervios. Lo último que recuerdo en el televisor es el palo de Jara. Y los gritos de los vecinos un rato después, y el rezo para que ese grito y ese desahogo fuera también nuestro y no de los de enfrente. Sí: nos habíamos perdido la heroica corrida del “Pity” Martínez en vivo y en directo, pero qué importaba, la suerte estaba echada y la Gloria sería Eterna.