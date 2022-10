San Martín: "queremos ir por todo”

En La Ciudadela, siguen de cerca cada uno de los cruces de la primera fase, sabiendo que a más tardar esta tarde conocerán el nombre de su rival del próximo fin de semana. En ese cruce, San Martín contará con ventaja deportiva y jugará ante su gente. Pero el volante ex Defensa y Justicia pide abrir bien los ojos y no confiarse para nada. “Tenemos el margen del empate en el primer cruce, pero no podemos confiarnos. Tendremos que estar muy concentrados; sostener lo bueno que hicimos durante las 37 fechas y achicar el margen de error”, pide y va un poco más a fondo en una cuestión que, entiende, es importantísima. “Los partidos que se dieron durante toda la temporada demostraron que en esta categoría no existen los rivales fáciles; mucho menos los que llegaron al Reducido. Lo positivo es que con los de arriba, incluyendo al campeón Belgrano, no perdimos con ninguno. Igualmente, ahora será un torneo totalmente diferente por lo que tendremos que estar más fuertes que nunca”, agrega.