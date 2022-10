Alberto Fernández pasará un “Día de la Lealtad” en soledad

Acto seguido, al ministro le consultaron si no consideraba “sintomático” que el Frente de Todos (FdT) en general y el Partido Justicialista (PJ) en particular no hayan logrado articular un acto que convoque a la gran mayoría de los adherentes al espacio. Entonces contestó: “la verdad que no. Si conocés la historia del peronismo, ha sido así siempre. No nos unen las formas, nos une la dirección del modelo”.