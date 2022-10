Coloquio de IDEA: el gasto público, bajo la lupa empresarial

“Hace falta un programa de estabilización que contemple las reformas estructurales”, dijo Marina dal Poggetto, directora ejecutiva de Eco Go Consultores, y se llevó los aplausos del auditorio. Además de asegurar que reglas per se no sirven para nada, sino que deben ser cumplidas, la dirigente resaltó que como sociedad debemos ponernos de acuerdo en qué gastar. “Queremos los impuestos de Paraguay con el gasto de Suecia, y teniendo la productividad de Zambia”, ilustró.