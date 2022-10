La oposición volvió a pedir que se declare esencial al servicio de colectivos

El legislador José María Canelada (UCR) responsabilizó al Gobierno por el paro de colectivos e insistió en reclamar que se declare esencial al servicio de transporte de pasajeros. “Si se avanzara con ese proyecto de ley, que impulso desde hace varios años, no sería posible un paro total de colectivos. Las empresas deberían garantizar frecuencias aún en la emergencia y no se afectaría a la gente como sucede hoy. El Estado no puede hacerse el desentendido”, precisó.