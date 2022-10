Paro de colectivos EN VIVO: cómo afecta el reclamo de UTA a Tucumán

16:06 hs

La oposición volvió a pedir que se declare esencial al servicio de colectivos

El legislador José María Canelada (UCR) responsabilizó al Gobierno por el paro de colectivos e insistió en reclamar que se declare esencial al servicio de transporte de pasajeros. “Si se avanzara con ese proyecto de ley, que impulso desde hace varios años, no sería posible un paro total de colectivos. Las empresas deberían garantizar frecuencias aún en la emergencia y no se afectaría a la gente como sucede hoy. El Estado no puede hacerse el desentendido”, precisó.

Canelada impulsa desde hace cuatro años un proyecto de ley para declarar esencial al servicio de colectivos urbanos e interurbanos en Tucumán. La propuesta prevé que las empresas deben garantizar servicios mínimos aún los reclamos gremiales como los que se suceden en los últimos años. “Hay que asumir que un paro de colectivos deja sin trabajo a miles de personas, obliga a suspender clases, provoca gastos imprevistos y excesivos a los jubilados, desordena la vida de la gente. No se puede discutir solo el problema de los subsidios o el sueldo de los choferes, también hay que pensar en el ciudadano de a pie”, insistió el parlamentario.

El legislador radical reclamó, además, un debate de fondo sobre el funcionamiento del sistema de subsidios al transporte de pasajeros. “Las asimetrías con el AMBA son evidentes, pero no debe quedar allí la discusión. Lo que hace falta es un debate de fondo sobre la calidad del servicio, la transparencia en el uso de recursos públicos y en como combatir la inflación sin que eso impacte en el bolsillo de la gente. Hace falta un debate serio, sin slogans, ni prejuicios. Mientras tanto, el transporte público debe ser declarado esencial”, concluyó.