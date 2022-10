Tenis ITF W25: siguen en el show

Para su compañera de hoy, la derrota no pasó tanto por cuestiones tácticas ni estratégicas. A veces, saber qué es lo que hay que hacer no es suficiente cuando lo emocional interviene. “Me puse nerviosa y la falta de ritmo me mató porque hace unos meses que no estaba compitiendo. Pensé que iba a ser un día lindo”, contó Ruiz. La jugadora que se entrena en Catamarca cayó ante la cordobesa Serena Pereyra Giubbani por 6-3 y 6-2. “Se qué es lo que me falta. Más soltura en los golpes y más seguridad en irme adelante”, analizó sobre su juego Ruiz.