EN VIVO: San Martín de Tucumán gana y queda tercero

12:28 hs

¿Cómo se definen las ubicaciones para el Reducido de la Primera Nacional?

Si bien hoy finaliza la temporada regular de la Primera Nacional, hay 12 equipos que pelearán por el segundo ascenso a la Liga Profesional, en un Reducido que comenzará el próximo fin de semana.

Terminar en el segundo puesto supone ingresar a la definición en la etapa de semifinales y con ventaja deportiva. Bajo esas condiciones, apenas necesitaría un puñado de empates para llegar a la final.

En caso de terminar tercero, se sumaría al minitorneo en un cuartos de final, mientras que si no se mueve del cuarto, deberá hacerlo desde los octavos de final.

El cuadro de octavos de final se definirá con los cruces de los equipos que terminen en estas colocaciones: 4° vs 13°, 5° vs 12°, 6° vs 11°, 7° vs 10° y 8° vs 9°.

En los cuartos de final, se reacomodarán los equipos de acuerdo con sus posiciones finales en la tabla. Ahí ingresará el equipo que terminó 3° en el torneo, que se cruzará con el peor clasificado desde octavos. El resto de las llaves seguirá la lógica anterior.