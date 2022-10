La sorpresiva declaración de Iker Casillas, ex Real Madrid: "Espero que me respeten: soy gay"

Según contó el programa de televisión español ‘Socialité’, tuvo varios encuentros con Onieva durante las últimas semanas, unos encuentros que han ilusionado bastante al ex futbolista, indicó esta fuente. “Hablan a diario, tienen citas... Pero todavía no le han puesto etiquetas. Diríamos que se están conociendo”, aseguraron, según consta en el diario AS.