Una muestra inexorablemente parcial

En toda exhumación suele haber piezas esenciales que no se logra rescatar o que no pueden seleccionarse porque no admiten, por su estructura, una “jibarización” que resulta necesaria para su exhibición dentro de una exposición que pretende ser amplia, plural. En mi incursión por el intrincado archivo de estas columnas y por el de mi falible memoria se escaparon nombres sustanciales. Nombres de poetas como el del premio Nobel griego Odisseas Elytis, los de los españoles Rafael Alberti y María Teresa León, la uruguaya Idea Vilariño, el jujeño Raúl Galán, la tucumana Alba Omil, la pampeana Olga Orozco, el salteño Manuel J. Castilla o el porteño Ricardo Molinari. Filósofos del nivel de Vicente Fatone o Eugenio Pucciarelli. Ensayistas y críticos como Ezequiel Martínez Estrada, Angel Rama, Homero Alsina Thevenet. Novelistas como el norteamericano David Foster Wallace o nuestro Manuel Mujica Láinez. Un jurista reconocido internacionalmente como Werner Goldschmidt o, en ese entonces, un estudiante de arquitectura como César Pelli (también su maestro Eduardo Sacriste). Pilares fundacionales como José Bullaude, nuestro primer colaborador, o el recientemente fallecido Julio Ardiles Gray. Colaboradores que tuvieron notable presencia a través del tiempo; son los casos de Roberto Espinosa, David Lagmanovich, Salvador María Lozada, Federico Peltzer, Beatriz Parolo, Eugenia Flores de Molinillo, Cristina Bulacio, Rodolfo Modern, Coriolano Fernández, Juan Carlos Di Lullo, Horacio Semeraro. O jóvenes valiosos que se sumaron en los últimos años, como Sebastián Dozo Moreno, Guillermo Martínez, Paula Varsavsky o Marcelo Damiani, entre tantos otros que olvido injustamente.