Más mujeres le dicen adiós al manual de la madre perfecta

Ella se considera imperfecta sobre todo a la hora de las rutinas. “Muchas veces me enojo y grito. He leído sobre crianza respetuosa y la sigo. Trato de aplicarla, pero soy humana; me enojo, me frustro, me siento mal. Pero no me cuestiono. Elijo ser imperfecta, aceptarlo y sentirme feliz. Sentir que le puedo dar lo mejor, que crezco junto a ella y aprendemos juntas día a día”, apunta. Al igual que las otras mamás, asegura que esa imagen idílica, de una incondicionalidad y abnegación total, de estar orgullosamente feliz de dar todo por los hijos, ya no existe. Es una ilusión inalcanzable.