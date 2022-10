Natalia Oreiro: "Acepté conducir '¿Quién es la máscara?' porque me lo pidió mi hijo"

"Cuando me ofrecen esta conducción, primero lo miro en la compu, no me acuerdo si el formato inglés o el norteamericano, y se acerca Ata (Atahualpa), mi hijo. '¿Qué estás mirando?', me dice. 'Un programa que me mandaron', le digo. Y se quedó pegado, impactado. A los segundos me dice: '¿Lo vas a hacer, no?'", relató la uruguaya en diálogo con LAM.