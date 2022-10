Números de Oro: dos lectores se reparten el premio de $ 450.000

Antonina cuenta que para ella ganar fue una sorpresa muy grande. “Juego a los Números de Oro desde que salieron y no los dejo nunca. Así que fue una alegría tremenda, más en esta situación, porque este premio me permitirá hacer algo. La verdad es que estaba tan nerviosa que corría al fondo y volvía a la casa porque no sabía cómo contarle a mi familia”, relata Antonina el momento en que se dio cuenta de que había completado la grilla. Es jubilada, tiene 73 años, dos hijas y cinco nietos. Una de sus hijas vive en Salta, así que se irá a pasar con ella el Día de la Madre.