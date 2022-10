Un libro revela hechos confidenciales de Donald Trump

Donald Trump temió morir de covid-19 en octubre de 2020, cuando se contagió de coronavirus; y les pidió a funcionarios, como el entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que no prestaran tanta atención a la enfermedad. Esta es una de las ocho revelaciones que figuran en el esperado libro sobre el ex presidente de Estados Unidos que la periodista del New York Times, Maggie Haberman, escribió y que salió a la venta el martes.

El libro, titulado “Confidence Man”, narra la vida de Trump desde su época de empresario inmobiliario hasta su vida después de la Presidencia. Para elaborarlo la comunicadora conversó con más de 200 personas, incluidos antiguos ayudantes del ex mandatario y mantuvo tres entrevistas con el propio Trump.

El ex presidente ha atacado a Haberman, escribiendo en su plataforma de redes sociales que el libro contiene “muchas historias inventadas con cero comprobación de hechos”, señala un amplio informe de la BBC Mundo.

La obra cuenta que el 2 de octubre de 2020 Trump dio positivo de covid-19 y como su condición empeoraba no solo fue trasladado desde la Casa Blanca al hospital militar Walter Reed de Washington, sino que incluso él mismo llegó a temer por su vida. De acuerdo con el libro, el entonces jefe de gabinete adjunto, Tony Ornato, advirtió al presidente que si su salud se deterioraba aún más tendrían que poner en marcha los procedimientos para garantizar la continuidad del gobierno; es decir traspasar al vicepresidente sus poderes. Trump no solo temió por su vida, sino por las repercusiones que su contagio podrían tener para su imagen. ¿La razón? Durante el inicio de la pandemia trató de minimizar la gravedad del coronavirus. Haberman asegura que el entonces mandatario pidió a sus ayudantes que se quitaran las máscaras y que aconsejó al entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que no hablara públicamente del virus en la televisión. “No le des tanta importancia a esto”, le dijo Trump a Cuomo, según el libro. “Vas a convertirlo en un problema”, habría dicho.

Haberman también asegura que Trump estuvo a punto de anunciar, por Twitter, el despido de su hija, Ivanka, y del esposo de esta, Jared Kushner, ambos asesores suyos. La decisión la habría tomado durante una reunión con el entonces jefe de gabinete John Kelly y el entonces consejero de la Casa Blanca Don McGahn. Sin embargo, la intervención de Kelly lo frenó. El general retirado le aconsejó a Trump que hablara primero con ambos antes de tomar esta medida.

El libro también revela que Trump frecuentemente hablaba con desprecio de su yerno, de quien una ocasión dijo: “suena como un niño”, después de escuchar un discurso que dio en 2017. El ex mandatario ha negado que hubiese pensado en despedir a Ivanka y a su marido. “Es pura ficción. Nunca se me pasó por la cabeza”, ha dicho.