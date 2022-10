Morales confirmó que será candidato a presidente: "Horacio, Patricia y Mauricio me pueden acompañar"

Respecto a la cercanía de las elecciones de 2023, indicó que “hay que llegar con poder político, autoridad, liderazgo y capacidad de gestión. El desafío no está entre lo nuevo y lo viejo. Ojo con lo nuevo, que no sea un salto al vacío porque si no, seguimos perdiendo tiempo”. En esa línea, mencionó los coqueteos de algunos sectores de Juntos por el Cambio con el libertario Javier Milei.