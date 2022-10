El Banco Central cerró la rueda con compras por U$S 45 millones

Asimismo, en el noveno mes del año el "dólar soja" totalizó ingresos por U$S 7.678,62 millones (por encima de los U$S 5.000 millones acordados entre el sector y el Ministerio de Economía), de los cuales U$S 647,615 corresponden a este viernes, según confirmaron fuentes del Banco Central al sitio Ámbito.