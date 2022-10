Lamento y esperanza en San Martín de Tucumán

Si los resultados no lo acompañan, San Martín podría terminar la fecha en el cuarto puesto; lejos de cualquier beneficio que otorgan los primeros lugares del Reducido y obligado a jugar desde el primer cruce en el mini torneo. Sin embargo, el DT prefiere quedarse pensar en optimista. “Nos tenemos que quedar con la parte buena. Hay que pensar que hicimos un buen partido; que recuperamos algo que habíamos perdido en el último tiempo. Es cierto que tuvimos errores, pero debemos resaltar que el equipo fue protagonista de visitante, que manejó el ritmo de partido, que por momentos se llevó por delante al rival. Estamos en la etapa final del torneo. Para mí es clave que el equipo tenga el funcionamiento que tuvo antes, tanto de local como visitante. Hace rato que el equipo no jugaba así y lo volvió a hacer. La idea es llegar bien al Reducido y a eso tenemos que apuntar”, apuntó De Muner, intentando que sus palabras puedan levantar a sus pupilos de cara a lo que se viene. “Yo me voy conforme. Vi cosas del equipo que me gustaron. Es importante que los muchachos sepan que hicieron 55 minutos muy buenos y que ese es el camino”, añadió.